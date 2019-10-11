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13:00 | 13.10.2019

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге в ДТП пострадали бабушка с внучкой

В Екатеринбурге на Новой Сортировке 31-летний мужчина за рулем Hyundai Accent сбил бабушку с внучкой. ДТП произошло в субботу вечером.

61-летняя женщина с 8-летней внучкой переходили проезжую часть по регулируемому перекрёстку. В этот момент автомобиль поворачивал на улицу Пехотинцев со стороны Софьи Перовской и сбил пешеходов.

В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что бабушка с внучкой возвращались домой с дня рождения. Они подошли к перекрёстку и начали переходить дорогу на зелёный сигнал светофора. Машина появилась неожиданно с левой стороны.

По словам водителя, он пропустил пешеходов, когда начал поворачивать налево, и только потом поехать. Женщину с ребенком он не заметил.

В результате аварии девочка попала в больницу. Врачи диагностировали у нее ушибы и сотрясение мозга. Женщина от госпитализации отказалась. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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