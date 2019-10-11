В Екатеринбурге в ДТП возле Автовокзала пострадал мужчина

20:03 | 12.10.2019

Фото: politeka.net

В уральской столице на пересечении улиц Степана Разина и Щорса столкнулись автобус и легковой автомобиль. В результате пострадал водитель легковушки.



Никто из пяти пассажиров, ехавших в автобусе по пригородному маршруту №154 в Екатеринбург из села Бодулино не пострадал. Водителя легковушки увези с тупой травмой живота в больницу №24.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»