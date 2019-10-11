В епархии Екатеринбурга напомнили, как принять участие в опросе о храме

18:36 | 12.10.2019

Фото: Екатеринбургская епархия

В Екатеринбургской епархии напомнили, как принять участие в опросе по выбору места для строительства храма, который состоится завтра, 13 октября.



Горожанам, нужно будет прийти в пункт проведения опроса по месту жительства с паспортом. В опросе имеют право принимать участие лица старше 18 лет с местной пропиской. Проголосовать они смогут, поставив галочку напротив выбранной в специальном бланке площадки и бросив бумагу в урну.



Также в епархии посоветовали ознакомиться со списком адресов, где будет проходить опрос, на официальном сайте Екатеринбурга и предупредили, что адрес пункта проведения опроса может не совпадать с адресом избирательного участка, куда обычно горожане ходят голосовать.



Сотрудники епархии отмечают, что этот опрос очень важен для истинно верующих горожан. Напомним, опрос будет проходить с 8:00 до 20:00.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»