Утром в Екатеринбурге на Уралмаше горел Nissan

13:02 | 12.10.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В уральской столице утром на улице Красных Командиров горел Nissan Primera, об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.



Уточняется, что в результате пожара были повреждены моторный отсек и кузов автомобиля.



На место возгорания выезжали 2 спецмашины и 9 человек личного состава. Пожар потушили в течение 3 минут.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»