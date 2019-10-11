В Богданочвиче полицейские раскрыли кражу денег с карты свердловчанки через мобильный банк

11:08 | 12.10.2019

Фото: in-news.ru

Следственный отдел ОМВД России по Богдановичскому району раскрыл кражу денег с банковской карточки у свердловчанки. Уголовное дело направлено в суд.



Сообщение о краже поступило в дежурную часть летом, 8 июля, от супруга пострадавшей. Отмечается, что подозреваемый был другом детства мужчины. В этот день они распивали вместе спиртное, а когда супруги уснули, гость решил перевести средства с карточки женщины на свою. Всего мужчина похитил 6 тысяч рублей и стер сообщения о списании средств. Во время расследования также выяснилось, что ещё ранее подозреваемый крал с карты 4300 рублей.



В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»