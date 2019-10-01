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19:36 | 11.10.2019
Фото: yandex.ru
Екатеринбургская больница выплатит 2,3 млн родственникам погибшей беременной женщины
Врачи поставили ей диагноз "бронхит", но в итоге женщина погибла от закупорки легочной артерии тромбом. Отмечается, что Елена находилась на 16 неделе беременности, поэтому рентген ей было сделать нельзя.
Во время расследования уголовного дела свердловская комиссия решила, что выявить заболевание и предотвратить смерть пациентки было невозможно, однако специалисты из Санкт-Петербурга увидели ошибки в диагностике, но не смогли найти прямую связь между работой медиков и смертью пациентки. В итоге уголовное дело пришлось закрыть, а родственники погибшей продолжили судиться за компенсацию в гражданском процессе.
По словам адвоката Вадима Каратаева, теперь больница выплатит по 1 млн рублей отцу и матери погибшей женщины и ещё 300 тысяч рублей отцу нерожденного ребенка.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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