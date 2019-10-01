Снегоуборочную технику в Екатеринбурге подготовят к зиме до 15 октября

19:03 | 11.10.2019

Фото: ekaterinburg.bezformata.com

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поручил подготовить всю уборочную технику к зиме до 15 октября, об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.



Он отметил, что все комбинированные дорожные машины, работающие по летнему регламенту, должны быть переоборудованы для работы зимой. Часть уборочной техники, по его словам, уже готова к эксплуатации в зимний период.



Добавим, что уровень готовности к зимнему периоду Высокинский оценил как удовлетворительный.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»