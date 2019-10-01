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18:14 | 11.10.2019
Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
В Нижнем Тагиле ищут пропавшего юношу
Местонахождение Дмитрия Дмитриевича Первышина неизвестно уже семь дней. Приметы пропавшего: рост 187 см, крепкое телосложение, карие глаза, темно-русые короткие волосы. Во что он был одет на момент пропажи неизвестно. Отмечается, что у молодого человека был шрам на шее слева.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Дмитрия Дмитриевича, просят позвонить по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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