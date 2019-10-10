Из Екатеринбурга начнут летать самолеты в Саратов

12:14 | 11.10.2019

Фото: irk.ru



До конца 2019 года авиакомпания «Ираэро» планирует запустить рейс Екатеринбург-Саратов, об этом сообщил замдиректор авиакомпании Анатолий Гафитулин.



Сейчас, по словам Гафитулина, с Саратовской областью ведутся переговоры. Если все пройдет успешно, то уже в этом году полеты могут открыться. Самолеты будут приземляться в новом саратовском аэропорту «Гагарин».



Стоит добавить, что помимо авиарейсов до Екатеринбурга, авиакомпания «Ираэро» также планирует совершать рейсы из Саратова в Минеральные воды, Сочи, а также Симферополь.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»