На ЕКАД произошло ДТП, в котором погиб мужчина

09:34 | 11.10.2019

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

На ЕКАД вчера вечером столкнулись 4 автомобиля. В результате погиб водитель ВАЗ-21061, выехавший на встречку, об этом сообщили в ГИБДД.



После выезда на полосу встречного движения ВАЗ-21061 по касательной врезался в автомобиль МАН, а, возвращаясь в свою полосу, отечественный автомобиль столкнулся с попутными машинами Opel Astra и ВАЗ-21140.



В итоге водитель ВАЗ-21061 скончался по пути в реанимацию. Кроме того, в аварии пострадал водитель Opel Astra, у него ушиб грудной клетки.



Сейчас по факту случившегося ведется проверка.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»