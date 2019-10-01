Ограбил и пытался изнасиловать: в Екатеринбурге на девушку ночью напал мужчина

19:07 | 10.10.2019

Фото: Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге ночью на Уктусе на девушку напал молодой человек. Злоумышленник пытался изнасиловать свердловчанку, а затем отобрал рюкзак и убежал. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ.



Девушка двигалась со стороны улицы Самолетной в сторону Крестинского.



«Преодолев ж/д пути я подошла к мосту, который ведёт через объездную. Возле моста стоял молодой парень лет 18-20 среднего телосложения, примерно 170-175 ростом, в темной одежде и шапке. Он попросил у меня сигарету, я ответила, что не курю, и двинулась дальше в направлении моста, но он преградил мне путь, он начал меня зажимать руками, я стала кричать. В руке был телефон, когда она оказалась позади его, я его разблокировала пальцем и смогла записать голосовое сообщение своему другу. В нем были мои вопли и крики», - рассказала пострадавшая.



После этого парень потащил девушку в кусты. Девушка пыталась отбиться руками и ногами, но рядом никого не было.



«Он пытался засунуть свой язык в мой рот. Когда у него это получилось, я очень сильно укусила его за язык. Он отпрянул, потом начал наносить мне удары кулаком правой руки. 4-5 раз. Он попытался вырвать мой телефон из руки, но я держала его крепко», - сообщила девушка.



После этого злоумышленник схватил рюкзак с документами девушки и убежал. Пострадавшая сразу же позвонила в полицию. Сейчас полицейские занимаются установлением личности и местонахождения подозреваемого.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»