Жители села в Алапаевском районе лишились медпункта

15:18 | 10.10.2019

Фото: urbanlook.ru

В селе Кишкинском Алапаевского района закрыли аварийный фельдшерско-акушерский пункт на целый месяц. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.



Как рассказали в ведомстве, специалисты провели в медпункте внеплановую проверку после публикации в СМИ. В ходе проверки они обнаружили в приемном кабинете, смотровой, туалете и ванной трещины на стенах, потолках и полах. В пресс-службе сообщили, что, согласно санитарному законодательству, дефекты должны незамедлительно устранить, однако руководство больницы данное требование не выполнило.



Алапаевский городской суд приостановил деятельность фельдшерско-акушерского пункта на один месяц. В адрес главврача Махневской районной больницы направлено предписание об устранении всех выявленных в ходе проверки нарушений санитарных норм.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»