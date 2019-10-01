Новости дня
17:18 | 9.10.2019
Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»
В Свердловской области из-за пьяного водителя в ДТП пострадал 6-летний ребенок
Авария случилась по вине нетрезвого водителя ВАЗ-21102. 42-летний мужчина двигался по дороге и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Лада XRAY».
В результате трое пассажиров «Лады» получили серьезные травмы. 52-летний мужчина находится в состоянии комы в реанимации – у него открытый перелом голени и множественные ушибы. Также пострадали 6-летний мальчик и его сестра. За рулем машины ехал их отец.
Освидетельствование показало наличие алкоголя в крови водителя ВАЗа в количестве 1,286 мг/л. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и устанавливают точные обстоятельства произошедшего.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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