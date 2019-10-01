В Екатеринбурге третий раз состоится матч Суперкубка Европы по баскетболу

16:06 | 9.10.2019

Фото: basket.ugmk.com

В уральской столице третий раз пройдёт матч Суперкубка Европы по баскетболу. Действующий чемпион Евролиги УГМК встретится с действующим чемпионом Кубка Европы оренбургской «Надеждой» 10 октября в ДИВСе в 19:00, об этом рассказали в пресс-службе клуба УГМК.



Отметим, что перед началом матча в центре города состоится торжественное шествие болельщиков. Фанаты планируют стартовать в 17:00 от Вайнера, 16.



Стоит напомнить, что УГМК является пятикратным победителем Евролиги, тринадцатикратным чемпионом России, девятикратным обладателем Кубка России, а также трижды выигрывал Суперкубок Европы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»