Новости дня
15:01 | 9.10.2019
Фото: Е1.RU
В Екатеринбурге на остановке Ясная подрались водитель маршрутки и пешеход
Очевидцы рассказали несколько версий произошедшего. Согласно первой, пешеход решил накинуться на водителя, выбив ногой дверь, после того как тот остановил маршрутку на «зебре». Сторонники второй утверждают, что на пешехода накинулся сам водитель, после того как мужчина пнул ногой дверь.
В полицию о случившемся заявили около 21:00. Сейчас сотрудники МВД выясняют обстоятельства произошедшего.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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