В Екатеринбурге на остановке Ясная подрались водитель маршрутки и пешеход

15:01 | 9.10.2019

Фото: Е1.RU

В уральской столице случилась драка между водителем маршрутки №05 и пешеходом. Инцидент произошел вчера вечером на остановке Ясная.



Очевидцы рассказали несколько версий произошедшего. Согласно первой, пешеход решил накинуться на водителя, выбив ногой дверь, после того как тот остановил маршрутку на «зебре». Сторонники второй утверждают, что на пешехода накинулся сам водитель, после того как мужчина пнул ногой дверь.



В полицию о случившемся заявили около 21:00. Сейчас сотрудники МВД выясняют обстоятельства произошедшего.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»