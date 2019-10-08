Серовский завод ферросплавов накажут за посягательство на экологию

14:25 | 9.10.2019

Департамент Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу выявил 13 нарушений требований природоохранного законодательства РФ в ходе проверки АО «Серовский завод ферросплавов». Из них 5 нарушений в области охраны атмосферного воздуха, 4 – в области обращения с отходами, 1 – в области использования охраны земельных ресурсов, 1 - в области использования и охраны водных объектов, 1 – в области геологического надзора и охраны недр, 1 – в области платы за негативное воздействие на окружающую среду.



Как сообщает пресс-служба Департамента Росприроднадзора по УрФО, по результатам проверки выдано 13 предписаний об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований. По факту выявленных правонарушений планируется возбуждение административных дел в отношении юридического и должностных лиц АО «СЗФ».



На сайте предприятия отмечается, что Серовский завод ферросплавов является крупнейшим производителем феррохрома в восточной России. Ежегодный объем производства составляет более 200 000 тонн товарной продукции. Особо приоритетными направлениями нашей деятельности являются охрана труда и окружающей среды.



АО «СЗФ» входит в группу предприятий ЧЭМК (Челябинский электрометаллургический комбинат).

© «Вечерние ведомости»