Две тысячи евро за прерванный пикет получит житель Екатеринбурга

13:09 | 9.10.2019

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение о нарушении прав местного жителя на свободу и личную неприкосновенность и свободу выражения мнения (статьи 5 и 10 Европейской конвенции соответственно) и обязал Российскую Федерацию выплатить жителю Екатеринбурга Владимиру Капустину две тысячи евро компенсации морального вреда. Причиной такого решения суда стало задержание Капустина сотрудником правоохранительных органов во время проведения им одиночного пикета. Об этом сообщает Telegram-канал «Апология протеста».



История с задержанием Владимира Капустина произошла ещё в декабре 2006 года. Когда, во время съезда партии «Единая Россия» в Екатеринбурге Владимир стоял в одиночном пикете у екатеринбургского главпочтамта с плакатом «Партия "Единая Россия"— нищета и вымирание», к нему подошел сотрудник правоохранительных органов и попросил проехать в отдел полиции для беседы. Когда Капустин отказался, полицейский предупредил его об ответственности за невыполнение требований представителя власти. «Под страхом наказания» Капустин поехал в райотдел и пробыл там около часа. Стоит отметить, что протокол на задержанного не составили.



Спустя 13 лет Владимир Капустин сумел доказать в ЕСПЧ, что его права были нарушены. Теперь России придётся выплачивать ему компенсацию.

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