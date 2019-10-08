В Екатеринбурге полицейские задержали курьера, который незаконно распространял алкоголь ночью

12:59 | 9.10.2019

В Екатеринбурге минувшим вечером сотрудники полиции задержали водителя автомобиля, работника одной из курьерских служб по доставке алкоголя. В мероприятии принимали участие оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД.



Как стало известно veved.ru, полицейские под видом покупателей позвонили в службу доставки, заказав для продолжения банкета спиртное. Водитель, приняв заказ, приехал во двор дома №68 на улице Технической, где его уже ждали сотрудники правоохранительных органов.



Полицейские изъяли около двухсот литров алкогольной продукции, находившейся в салоне транспортного средства. Водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и конфискация продукции.

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