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09:35 | 9.10.2019
Фото: пресс-служба свердловского УФССП
Три чемодана янтаря обратили судебные приставы в доход государства в Екатеринбурге
В 2018 году гражданин КНР был осужден по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере»), в деле фигурировали вещественные доказательства, а именно 12,7 кг необработанного янтаря, заготовки из янтарной массы 43,6 кг и сувенирные изделия из янтаря массой около 1 кг.
После вынесения приговора судебным приставам поступил исполнительный документ об обращении вещественного доказательства в доход государства, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области. Судебным приставом-исполнителем янтарь, упакованный в чемоданы, был изъят и передан по поручению о реализации, переработке или уничтожении в ТУ Росимущества для обращения в доход государства.
Добавим, что гражданин КНР с товаром был задержан в аэропорту Кольцово, когда пытался перевезти янтарь стоимостью 260 тысяч рублей в Харбин.
Всего по уголовному делу обвиняемыми проходили четверо граждан – трое поданных Китая и один россиянин.
© «Вечерние ведомости»
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