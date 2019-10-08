Три чемодана янтаря обратили судебные приставы в доход государства в Екатеринбурге

09:35 | 9.10.2019

Фото: пресс-служба свердловского УФССП

Более 50 килограмм конфискованного у гражданина Китайской народной республики янтаря передали судебные приставы в Территориальное управление Росимущества для обращения его в доход государства.



В 2018 году гражданин КНР был осужден по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере»), в деле фигурировали вещественные доказательства, а именно 12,7 кг необработанного янтаря, заготовки из янтарной массы 43,6 кг и сувенирные изделия из янтаря массой около 1 кг.



После вынесения приговора судебным приставам поступил исполнительный документ об обращении вещественного доказательства в доход государства, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области. Судебным приставом-исполнителем янтарь, упакованный в чемоданы, был изъят и передан по поручению о реализации, переработке или уничтожении в ТУ Росимущества для обращения в доход государства.



Добавим, что гражданин КНР с товаром был задержан в аэропорту Кольцово, когда пытался перевезти янтарь стоимостью 260 тысяч рублей в Харбин.



Всего по уголовному делу обвиняемыми проходили четверо граждан – трое поданных Китая и один россиянин.

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