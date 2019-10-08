В Екатеринбурге могут построить второй аэропорт

09:15 | 9.10.2019

Фото: in-domodedovo.ru

В уральской столице может быть построен второй аэропорт, соответствующая информация есть в проекте генерального плана Екатеринбурга на официальном портале города.



Новый аэропорт может появиться в столице Урала после 2035 года при условии, что в городе будет стабильно расти пассажиропоток и грузопоток по авиасообщению.



Добавим, что новый аэропорт планируется построить в границах екатеринбургской агломерации.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»