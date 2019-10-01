Можно спать спокойно: в Екатеринбурге возобновилась работа комиссии по безопасности

14:11 | 8.10.2019

Фото: eanews.ru

В Екатеринбургской гордуме возобновляется приостановленная ранее работа комиссии по безопасности жизнедеятельности населения. В ее состав вошел новый депутат – Владимир Стругов.



Напомним, что в сентябре, после ухода из думы Дмитрия Смирнова, в комиссии осталось только три человека, что противоречит действующему регламенту думы. Работу комиссии БЖН пришлось приостановить до тех пор, пока в команду не придет еще один депутат. Председатель комиссии Сергей Воронин заявил, что написал обращение на имя председателя думы.



Сегодня, 8 октября, ситуация наконец разрешилась. Отметим, что Владимир Стругов вошел в состав не только комиссии по безопасности, но также и по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»