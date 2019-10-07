В Екатеринбурге продлили перекрытие переезда через реку Патрушиху

11:11 | 8.10.2019

Фото: ru.sputnik.kg

В уральской столице продлили закрытие переезда через Патрушиху на стыке улиц Европейской и Мостовой до 1 ноября. В администрации города объяснили, что это связано с продолжением ремонта дороги.



Автобусы №018 и №50 будут по-прежнему объезжать участок по улицам Исторической, Узорной и Городской.



Водителей поросят отнестись с пониманием к неудобствам и обращать внимание на знаки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»