ХК «Автомобилист» в Екатеринбурге обыграл «Трактор» со счётом 3:0

21:10 | 7.10.2019

Сегодня, 7 октября, в Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» провёл встречу с челябинским «Трактором». Матч завершился победой уральцев со счётом 3:0.



Первые два периода не принесли командам никакого результата, зато в третьем игровом отрезке хозяева льда в челябинские ворота почти подряд забросили две шайбы. Открыл счёт Дэн Секстон, а удвоил преимущество Найджел Доус. За минуту до конца встречи гости заменили вратаря на шестого полевого игрока, после чего Артём Гареев забросил шайбу в пустые ворота.



Напомним, теперь «Автомобилист» отправится на выездную серию по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Казань. 10 октября уральцы встретятся с командой СКА, 12 октября – с «Динамо» и 14 октября – с «Ак Барсом». Затем «Автомобилист» вернётся в Екатеринбург и 18 октября проведёт матч с «Авангардом».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»