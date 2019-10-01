В ночь на 10 октября на трассе Челябинск – Екатеринбург будет перекрыто движение

16:39 | 7.10.2019

Фото: Уралуправтодор

На трассе М5 «Урал» в ночь на 10 октября перекроют движение при подъезде к Екатеринбургу. Как рассказали в «Уралуправтодоре», это связано с проведением работ по установке двух надземных пешеходных переходов возле поселка Сулимовский торфяник.



Уточняется, что речь идет о 188 км и 189 км дороги. С 23:00 9 октября по 01:30 10 октября будет закрыто движение в сторону Челябинска (объехать участок можно будет через проезд к Сулимовскому торфянику), а с 02:00 по 04:30 10 октября в сторону Екатеринбурга. Между монтажами будет организован пропуск транспорта.



Отмечается, что надземные переходы построят для разделения пешеходных и транспортных потоков, чтобы повысить безопасность дорожного движения и пропускную способность трассы. Водителей просят с пониманием отнестись к неудобствам и соблюдать ПДД.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»