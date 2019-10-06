Помощник депутата Госдумы «урезонил» дебошира со Вторчермета

13:57 | 7.10.2019

Жители дома № 40 по улице Селькоровской пожаловались депутату Госдумы РФ Дмитрию Ионину на своего соседа – Никиту К., который замучил их своими выходками, громкой музыкой и угрозами.



«В отделе полиции №12 лежит огромная стопка заявлений на него. И... ничего. Итог плачевный. Соседи рассказывают, что вместе с дружками они избили одного из жителей, который с сильнейшими побоями был доставлен в больницу. Однако, до настоящего времени К. не задержан. Со слов участкового и по информации соседей - находится под подпиской о невыезде, что не помешало ему недавно съездить отдохнуть в Азербайджан», – сообщает Дмитрий Ионин.



Отчаявшиеся люди пришли на прием к депутату, где пожаловались на неспокойного соседа. Дмитрий Ионин направил депутатский запрос в прокуратуру с просьбой взять на контроль расследование по избиению.



«Проще говоря, мы хотим, чтобы отдел полиции "зашевелился" и обратил внимание на проблему с терроризирующим округу хулиганом», – отметил народный избранник.



В минувшие выходные «профилактическую беседу» с молодым человеком провел помощник Ионина Владислав Рябухин – известный на всю страну «очкарик», который не побоялся защитить девушку от компании нескольких выходцев из Закавказья и дал им отпор.



«Никита К., скажем так, публично поклялся вести себя тихо, покой соседей не нарушать и принять соразмерное закону наказание по итогам расследования. Что же, мы еще проверим. По крайней мере, люди во дворе подходили и очень просили защитить их от крайне проблемного соседа», – добавил Дмитрий Ионин.



В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу заявили, что в июле участковым уполномоченным отдела полиции №12 была проведена проверка по факту шума. Материалы проверки направлены в районную администрацию для принятия решения. Информация об иных правонарушениях и волоките со стороны участкового уполномоченного будет проверена руководством территориального ОВД.

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