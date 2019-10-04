В Екатеринбурге на улице Серафимы Дерябиной сбили велосипедиста

18:00 | 6.10.2019

Фото: Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге произошло ДТП, в котором сбили велосипедиста, об этом рассказали очевидцы.



Пострадавшего увезли на «скорой» в больницу. Насколько сильно пострадал велосипедист - не уточняется.



Точные обстоятельства ДТП пока что неизвестны.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»