На ЕКАДе грузовик насмерть сбил человека

09:04 | 6.10.2019

Фото: Е1

Вчера вечером на ЕКАДе произошло ДТП, в ходе которого грузовик сбил человека. От полученных травм мужчина скончался до приезда «скорой».



Авария случилась около 22:15 на 68 километре трассы. Как рассказали в ГИБДД, 35-летний водитель многотонника «Урал-4320» двигался со стороны улицы Евгения Савкова в сторону Чусовского тракта и из-за темноты не сумел во время заметить пешехода, переходившего дорогу.



В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что сотрудники полиции сделали все необходимые замеры и оформили документы. Сейчас по факту случившегося будет проведено расследование, которое позволит установить причины ДТП.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»