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09:04 | 6.10.2019
Фото: Е1
На ЕКАДе грузовик насмерть сбил человека
Авария случилась около 22:15 на 68 километре трассы. Как рассказали в ГИБДД, 35-летний водитель многотонника «Урал-4320» двигался со стороны улицы Евгения Савкова в сторону Чусовского тракта и из-за темноты не сумел во время заметить пешехода, переходившего дорогу.
В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что сотрудники полиции сделали все необходимые замеры и оформили документы. Сейчас по факту случившегося будет проведено расследование, которое позволит установить причины ДТП.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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