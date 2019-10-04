В 2020 году гранты губернатора получат 2020 Свердловских театров

20:14 | 5.10.2019

Фото: rewizor.ru

Гранты губернатора Свердловской области в 2020 году получат 13 театров. Учреждениям будет выделено от 500 тысяч до 7 миллионов рублей, об этом рассказали на официальном портале правовой информации региона.



Средства будут выделены Театру юного зрителя на постановки спектаклей «Собачье сердце» и «Питер Пэн» и гастроли по Бразилии и Севастополю. Свердловская филармония и Музкомедия получат деньги на проект «Соединяя Европу и Азию: выступления в городах России и за рубежом» и на постановку оперетты «Бокаччо». Эти театры получат гранты в размере 7 миллионов рублей.



По 3 миллиона рублей будут выделены театру «Щелкунчик» на V Международный конкурс «Щелкунчик приглашает», Екатеринбургскому еатру кукол на XX Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий», а также Свердловской филармонии на Международный музыкальный фестиваль к 250-летию со дня рождения Бетховена.



Театр драмы, Театр драмы Каменска-Уральского и Молодежный театр получат по 500 тысяч рублей на постановки спектаклей «Марьино поле», «Кто?» и «Маленький принц».



Отметим, что всего театры получили 18 грантов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»