Новости дня
20:14 | 5.10.2019
Фото: rewizor.ru
В 2020 году гранты губернатора получат 2020 Свердловских театров
Средства будут выделены Театру юного зрителя на постановки спектаклей «Собачье сердце» и «Питер Пэн» и гастроли по Бразилии и Севастополю. Свердловская филармония и Музкомедия получат деньги на проект «Соединяя Европу и Азию: выступления в городах России и за рубежом» и на постановку оперетты «Бокаччо». Эти театры получат гранты в размере 7 миллионов рублей.
По 3 миллиона рублей будут выделены театру «Щелкунчик» на V Международный конкурс «Щелкунчик приглашает», Екатеринбургскому еатру кукол на XX Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий», а также Свердловской филармонии на Международный музыкальный фестиваль к 250-летию со дня рождения Бетховена.
Театр драмы, Театр драмы Каменска-Уральского и Молодежный театр получат по 500 тысяч рублей на постановки спектаклей «Марьино поле», «Кто?» и «Маленький принц».
Отметим, что всего театры получили 18 грантов.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
05.10.2019
20:14 | 5.10.2019
В 2020 году гранты губернатора получат 2020 Свердловских театров
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