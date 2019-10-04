Врачи Екатеринбурга рассказали об успехах в развитии гериатрической помощи

19:58 | 5.10.2019

Фото: управление здравоохранения Администрации города Екатеринбурга

Екатеринбургские медики рассказали о результатах работы нового гериатрического отделения в Центральной городской клинической больнице №6. Как отметили в управлении здравоохранения городской администрации, на протяжении месяца пожилые пациенты Чкаловского, Октябрьского и Ленинского районов успешно получают необходимую медицинскую помощь.



«Гериатрическое отделение на двадцать коек было открыто в сентябре этого года. Это первый опыт работы в многопрофильной больнице №6 по оказанию данного вида помощи. Поэтому подготовка к этому событию была достаточно основательной», - отметила заместитель главврача по лечебной работе ЦГКБ №6 Эльмира Прокопьева. Следует добавить, что вместе с помощью врача-гериатра, пациенты с синдромом старческой астении получают также помощь отоларинголога, офтальмолога, психиатра и других экспертов.



По словам начальника Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Дениса Демидова, в Екатеринбурге гериатрическая медицина востребована и активно развивается. В уральской столице, помимо отделения в ЦГКБ №6, также на протяжении года работает гериатрическое отделение в ЦГКБ №3. Планируется, что это направление в медицине будет и дальше развиваться в уральской столице.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»