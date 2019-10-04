Покрас Лампас начал восстанавливать арт-объект на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге

17:27 | 5.10.2019

Фото: пресс-служба фестиваля «Stenograffia»

Художник Покрас Лампас начал работать над восстановлением арт-объекта на Площади первой пятилетки, об этом сообщили в пресс-службе фестиваля «Stenograffia».



Напомним, изначально работа художника представляла собой супрематический крест, он создал её 8 июля. Однако коммунальные службы 19 июля начали заливать граффити гудроном. Восстановить арт-объект Покрас-Лампас планировал ещё 26 августа, но верующие активисты устроили акцию протеста, и художнику пришлось отказаться от первоначального эскиза. Вместо креста работа теперь будет представлять собой три прямоугольника. Сегодня художник начал работать над воссозданием арт-объекта.



«Графики, температура воздуха, договоренности с представителями разных сфер общества: все звёзды сошлись и Покрас Лампас приехал! Спонтанно, но все получилось! Все звонили, интересовались, но мы и сами до самого конца ничего не знали, держали руку на пульсе. Теперь осталось закончить эту длинную и важную историю», - рассказали в пресс-службе фестиваля «Stenograffia».



Также представители фестиваля отметили, что пообщаться с Покрасом не получится, так как художник прибыл в город ненадолго и попросили отнестись с пониманием. Все интересующие вопросы можно задать организаторам.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»