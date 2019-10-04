В Екатеринбурге произошло ДТП с участием трамвая, в котором пострадал человек

16:57 | 5.10.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В уральской столице сегодня утром на улице Сыромолотова произошло ДТП с участием трамвая. Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, в результате пострадал один человек.



Чтобы устранить последствия аварии, на место выезжала бригада спасателей из пяти человек. Обстоятельства ДТП уточняют сотрудники ГИБДД.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»