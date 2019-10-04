Николай Карполь открыл именную скамейку в Екатеринбурге

15:00 | 5.10.2019

Фото: oblgazeta.ru

Сегодня, 5 октября, состоялась торжественная церемония открытия именной скамейки Николая Карполя возле Ельцин Центра. Узнать скамейку можно по надписи «Уметь побеждать и не бояться проигрывать».



Как рассказали в «Областной газете», открытие состоялось в 13:00. Новая скамейка установлена рядом с именной скамейкой Наины Ельциной, которую украшает надпись «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом».



Сам Карполь признался, что рад продолжить традицию устанавливать именные скамейки. Набережная пруда, по его мнению, с появлением скамеек стала душевнее.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»