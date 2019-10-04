В Екатеринбурге в Чкаловском районе столкнулись два автобуса

12:50 | 5.10.2019

Фото: Инцидент Екатеринбург

Сегодня утром в уральской столице в Чкаловском районе произошло столкновение двух автобусов. Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, в ДТП никто не пострадал.



Как уточняют очевидцы, авария случилась на Южном кольце. Автобусы зацепили друг друга левыми передними частями.



Причина аварии неизвестна.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»