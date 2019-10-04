В Екатеринбурге в 2022 году могут провести Кубок мира по женскому баскетболу

09:31 | 5.10.2019

Фото: news.sportbox.ru

В Екатеринбурге может состояться Кубок мира-2020 по женскому баскетболу. Информация, о том, что заявка на проведение мероприятия одобрена членами Межведомственной комиссии по организации и проведению в России международных спортивных соревнований, указана на официальном портале Российской федерации баскетбола.



Следует отметить, что заявку члены комиссии во главе с заместителем председателя комиссии Ольгой Голодец одобрили единогласно.



Конкурентом в конкурсе на проведение соревнований, по словам президента РФБ Андрея Кириленко, может стать Австралия, с учетом, что заявку не будет подавать Китай. До февраля РФБ необходимо предоставить в Международную федерацию баскетбола все необходимые документы. Решение о месте проведения Кубка примут в марте 2020 года во время заседания центрального бюро FIBA.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»