Ночью в Свердловской области горели частный дом и строительные вагончики

09:01 | 5.10.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Свердловской области минувшей ночью случилось два пожара. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС России.



Информация о первом возгорании поступила на пульт диспетчера в 01:04 из поселка Натальинск Красноуфимского муниципального образования. Там горел частный дом на площади 150 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 5 человек личного состава и 2 единицы техники. В 01:37 им удалось справиться с пламенем, а в 04:00 были завершены проливка и разбор сгоревших конструкций.



Второй пожар произошел в Екатеринбурге ранним утром, в 04:58. На улице Отдыха на площади 15 квадратных метров горели два строительных вагончика. Тушением пламени занимались 9 пожарных и 2 единицы техники. Они справились с огнем в 05:57 и завершили проливку и разбор в 06:30.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»