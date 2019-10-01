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21:27 | 4.10.2019
Фото: предоставлено В.Н.Горелых
В Свердловском МВД отметили 101-ю годовщину со дня образования службы уголовного розыска
Сегодня, 4 октября, в ГУ МВД России по Свердловской области отметили День образования службы уголовного розыска. О том, как прошло торжественное мероприятие, посвященное 101-летию со дня образования легендарной службы, рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых.
На празднике именинников поздравляли начальник Главного управления генерал–майор полиции Александр Мешков, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Виктор Шептий, уполномоченный по правам ребенка в регионе Игорь Мороков, глава Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, начальник отдела криминалистики Следственного Комитета России по Свердловской области Никита Савинцев и руководитель Совета ветеранов уголовного розыска Александр Хренов. Кроме того, Врио начальника УУР ГУ полковник полиции Алексей Искоренков довел до участников мероприятия поздравительную телеграмму руководителя главного управления уголовного розыска МВД России генерала-лейтенанта полиции Виктора Голованова.
«Успешное противостояние преступности сегодня требует от сыщика особых качеств характера, основными чертами которых является мужество, стойкость, принципиальность и терпение. Именно поэтому настоящими профессионалами становятся лишь те, для кого эта профессия стала смыслом жизни. К сожалению, такой нужный и благородный каждодневный труд не всегда заметен для окружающих, но, поверьте, плоды вашего труда несут в общество спокойствие, безопасность и уверенность в завтрашнем дне», - отметил в своем поздравлении начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков.
Стоит отметить, Положение об организации отделов уголовного розыска было утверждено 5 октября 1918 года постановлением НКВД РСФСР. Данная сфера деятельности на протяжении долгого времени требует мужества и дисциплины, а также стойкости духа и настойчивости.
Итоги торжественного мероприятия подвел полковник Валерий Горелых: «Ряд отличившихся в борьбе с криминальным элементом оперуполномоченных и ветеранов службы на праздничном вечере наградили почетными грамотами, памятными подарками и ведомственными медалями. Общее количество удостоенных поощрений составило более 50 человек. Чтобы мероприятие прошло на высоком уровне и запомнилось его участникам, ансамбль Главного управления «Сердце Урала!» под руководством Светланы Фетюковой исполнил такие композиции, от которых у каждого находившегося в зале на месяц вперед поднималось настроение и боевой дух. С праздником, наши уважаемые сыщики!».
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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