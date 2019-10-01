В новом екатеринбургском гуманитарном центре получили помощь более 600 человек

18:44 | 4.10.2019

Фото: Екатеринбургская епархия

В уральской столицы открылся новый центр Православный гуманитарной помощи «Для вас». Как рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии, в отделе милосердия «Надежда» при храме Преображения Господня помогли уже более чем 600 социально незащищенным прихожанам.



Стоит отметить, что проект стали реализовывать после того как он победил в региональном грантовом конкурсе «Православная инициатива на Екатеринбургской земле» 15 августа.



В новом центре работают как сестры милосердия, так и добровольцы. Сейчас в нем есть три склада для хранения вещей: вещи для детей от 0 до 4 лет, для детей от 4 до 14 лет, мужчин и женщин, а также для бездомных. Среди вещей, которые могут получить нуждающиеся есть предметы одежды, ухода за лежачими инвалидами, детские игрушки, книги и средства ухода за младенцами.



Добавим, что гуманитарную помощь благодаря работе центра сумели получить уже 22 многодетные и малоимущие семьи, 312 пенсионеров, 48 бездомных и 230 подопечных социальных центров «Твой дом» и «Ника».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»