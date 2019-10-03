В Екатеринбурге планируют строительство второго метродепо

15:26 | 4.10.2019

В Екатеринбурге может появиться второе метродепо, если удастся реализовать строительство второй ветки подземного транспорта. По словам мэра Александра Высокинского, еще одно депо потребуется, если метро строить не только от Виза-Правобережного до Площади 1905 года, а до ЖБИ.



Глава города уточняет, что участок для стройки депо уже есть: его планируют разместить ближе к ЖБИ. Также Высокинский прокомментировал возможную потерю станции «Бажовская». После ее консервации земельный участок перешел в руки «частника», а владелец планирует там построить жилой дом.



«Если первая и вторая ветка будут пересекаться на Площади 1905 года, то третья пойдет с Академического через «Бажовскую» сразу в Пионерский микрорайон, не проходя через Площадь 1905 года. Если мы теряем «Бажовскую» - мы теряем пересадочную станцию третьей линии. Вообще-то в строительство этой станции, этого пересадочного узла, по нынешним ценам мы вложили более 1 млрд рублей. Если станции не будет - миллиард нужно будет просто списать. В печку положить и сжечь. Если у нас есть лишний миллиард? Тогда давайте мы это сделаем», - рассказал мэр города ЕАН.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»