Внимание, розыск! В Екатеринбурге разыскивают 14-летнюю школьницу

12:48 | 4.10.2019

Фото предоставлено Отделением по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга разыскивает пропавшую 14-летнюю Елену Е., воспитанницу социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на Эльмаше (Ползунова, 51). Днем 3 октября около 13.00 девушка ушла из центра, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ранее подросток неоднократно совершал самовольные уходы.



На розыск пропавшей ориентирован личный состав территориальных органов внутренних дел Екатеринбурга. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление ее местонахождения, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Приметы разыскиваемой: рост 170 см, худощавое телосложение, глаза серо-голубые, волосы средней длины. На момент ухода была одета в синие джинсы, светло-кремовую куртку, белые кроссовки, розовую толстовку.



Полиция просит граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней Елены Е., сообщить в органы внутренних дел по телефонам (343)356-42-14, +7(996)592-97-69 либо 02.

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