Главный приз – поездка в Великобританию: в Екатеринбурге состоится кастинг на детский конкурс красоты

09:41 | 4.10.2019

Фото: 1zoom.ru

В воскресенье, 6 октября, в 10:00 в Екатеринбурге в «Атриум Палас отеле» пройдёт кастинг на конкурс красоты и таланта «Маленькая Мисс Великая Русь Екатеринбург». В нём примет участие дети от 7 до 14 лет.



Организаторы разыграют абонементы в танцевальный клуб и на детские тренировки, публикацию в глянцевом журнале о детской моде, обучение в федеральном модельном агентстве и занесение в международную базу моделей. Главным призом станет поездка в Великобританию.



Участницы будут заниматься хореографией, учиться искусству дефиле и актёрскому мастерству, поучаствуют в съёмках на Свердловской киностудии, попробуют себя в роли радио- и телеведущих.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»