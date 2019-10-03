В ЦПКиО в Екатеринбурге пройдут сразу два праздника

В предстоящие выходные в Екатеринбурге в Центральном парке культуры и отдыха пройдут два праздника: 5 октября город отметит День музыки, и 6 октября состоится День пожилого человека.В субботу гостей парка будут ждать концерт (с 13:00 до 16:30), квест (с 13:00 до 16:00), музыкальный квиз (с 16:30 до 17:00). Кроме того, каждый делающий сможет сделать снимок в фотозоне с музыкальными инструментами.Праздничный план на воскресенье: концерт (с 12:30 до 14:00) и отчётный концерт клуба бальных танцев для пожилых людей «Добрые встречи» (с 14:00 до 15:00). С 15:00 до 17:00 в кинотеатре под открытым небом состоится показ фильма «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещён».