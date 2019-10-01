Екатеринбург встал из-за больших пробок

18:35 | 3.10.2019

Екатеринбург к вечеру встал в восьмибалльные пробки.



Больше всего движение затруднено на проспектах Ленина и Космонавтов, на улицах 8 марта, Карла Либкнехта, Шевченко, Луначарского, Малышева, Куйбышева, Московской, Восточной и Халтурина.



Кроме того, пробки образовались из-за двух ДТП на Ткачей и аварий на Комсомольской, Машинной и на Объездной дороге. На некоторых участках дороги движение затруднено из-за ремонтов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»