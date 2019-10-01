На Урале заработал новый инновационный пешеходный переход

16:29 | 3.10.2019

Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области на Полевском тракте заработала экспериментальная проекционная дорожная разметка.



Этот переход обозначен разметкой и дорожными знаками, имеет подсветку, которая освещает всю зону перехода в тёмное время суток. Кроме того, на подъезде установлена электрифицированная табличка, информирующая водителей о приближении к переходу.



Инновационные технологии применены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 12 пешеходных переходах, расположенных на региональных дорогах. Два из них находятся на 23 и 38 км Полевского тракта.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»