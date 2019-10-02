Полиция Нижнего Тагила задержала подозреваемого в грабеже

14:29 | 3.10.2019

Накануне днём в Нижнем Тагиле мужчина зашёл в магазин сотовой связи, под видом покупателя обратился к продавцу, взял посмотреть телефон и через некоторое время вместе с ним выбежал на улицу.



Сотрудники полиции сняли отпечатки пальцев мужчины, посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили приметы подозреваемого. Им оказался 30-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина. Из мест лишения свободы он освободился около двух лет назад, а теперь работает на одном из городских предприятий. Мужчина был задержан сотрудниками полиции у себя дома в состоянии сильного алкогольного опьянения.



Подозреваемый во всём признался и сказал, что сдал телефон в ломбард. Теперь мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»