Среднестатистический житель Екатеринбурга ежегодно тратит на алкоголь 15 тысяч рублей

13:46 | 3.10.2019

В Свердловской области снижаются показатели заболеваемости граждан алкоголизмом, он ниже среднероссийского в 1,7 раза и имеет тенденцию к снижению. Так, в 2018 году он стал 4,8% ниже по сравнению с 2017 годом. В 2019 году показатель продолжает снижаться, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.



«Следует отметить, что при хорошей осведомленности о вреде алкоголя, немногие стремятся обратиться к специалистам, опасаясь различных ограничений, которые могут его коснуться. В итоге за помощью к врачу идут в самом крайнем случае. Это не совсем правильно, поскольку своевременность оказания помощи человеку, больному как алкоголизмом, так и наркоманией, залог и успешной диагностики, и успешной профилактики, и, конечно же, лечения», – подчеркнул главный нарколог Свердловской области Олег Забродин.



Кроме того, в сентябре был проведен эксперимент среди посетителей крупных торговых центров Екатеринбурга. По итогам эксперимента было установлено, что в среднем один горожанин тратит на алкоголь порядка 15 тысяч рублей в год. По итогам эксперимента в 2018 году эта цифра составляла 26 тысяч рублей.

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