Новости дня
12:31 | 3.10.2019
Фото: Организаторы фестиваля
В Свердловской области прошёл детский творческий фестиваль о родном крае «Уральский звон»
«Идея проведения фестиваля-конкурса созрела давно. Наряду со спортивными мероприятиями, которые мы проводим на территориях своего присутствия, мы организуем и творческие конкурсы. Инициатива проведения данного фестиваля была рассмотрена с муниципалитетами городов Ивдель и Североуральск. И родился такой конкурс «Уральский звон», - рассказал заместитель директора по социальным и общим вопросам ОАО «Святогор» Юрий Мурзаев.
Главной темой конкурсных работ ребятам была предложена «Природа Урала – родной уголок». Реализовать свои творческие способности в данной тематике участники могли в трех номинациях: исполнитель песни, стихотворение и рисунок.
Первыми свое творчество на суд жюри представили юные художники. На звание лучших претендовали 53 работы: 30 из Ивделя и 23 из Североуральска. В своем творчестве юные «репины» и «шишкины» использовали разные техники: гуашь, акварель, масляную пастель и, конечно же, карандаши.
«Мы увидели рисунки очень интересного исполнения. И перед нами стояла непростая задача – отобрать наиболее яркие из них. Каждая работа была по-своему уникальна. В них ребята постарались передать все то, чем характерна природа Урала. Здорово, что ребята работают не в каком-то узком направлении, а пробуют свои силы в работе с различными материалами. И в этом, безусловно, большая заслуга преподавателей, которые не только обучают детей, но и дают им возможность попробовать свои силы в таком конкурсе», - рассказала член жюри фестиваля-конкурса, преподаватель изобразительного искусства Детской школы искусств Красноуральска Светлана Фирсова.
Не меньшая конкуренция развернулась и между чтецами. 26 юных дарований, принявших участие в конкурсе, декламировали стихи о любви к своей Родине – Уралу. Стоит отметить, что конкурсанты читали произведения не только известных, но и местных авторов. Детские голоса рисовали яркие картинки уральской глубинки, родные портреты земляков, пейзажи величественной природы Урала.
В третьей части фестиваля прошел конкурс песни. Зрители и жюри наслаждались чистыми голосами юных вокалистов. Стоит отметить интересный факт, что самое сложное задание в этой части фестиваля-конкурса получили не конкурсанты, а члены жюри, когда определяли победителя в младшей возрастной группе. Им так и не удалось выбрать одного победителя, поэтому первое место разделили трио детской студии «Капель» из Североуральска за песню «Зайки» и вокальная группа из Ивделя за композицию «Маша».
«Судя по тому, как дети сегодня выступали, я думаю, этот конкурс надо делать традиционным. Уверен, зрители насладились стараниями и искренностью юных участников. Я считаю, что конкурс удался. Самое главное – дети получили определенный опыт, и в дальнейшем, от конкурса к конкурсу, они будут прибавлять в мастерстве, улучшать качество своих выступлений. Поэтому такие конкурсы необходимы, и мы будем их проводить», - отметил по окончании конкурса Юрий Мурзаев.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
15:11 | 3.10.2019
Екатеринбургский депутат заявил, что парки и скверы «это рассадник наркомании и преступности»
15:03 | 3.10.2019
Уголовное дело в отношении депутата думы Екатеринбурга направили в суд. Ему грозит до 15 лет колонии
14:46 | 3.10.2019
За два часа работы прямой линии Центра социальных выплат Пермского края консультации получили без малого 100 человек
14:41 | 3.10.2019
В Перми пройдут «Живые игры» на стадионе «Юность»
14:32 | 3.10.2019
Максим Решетников поручил формировать комплексные предложения пермских предприятий для «Газпрома»
14:29 | 3.10.2019
Полиция Нижнего Тагила задержала подозреваемого в грабеже
14:04 | 3.10.2019
В Горноуральске сгорел Mercedes
13:46 | 3.10.2019
Среднестатистический житель Екатеринбурга ежегодно тратит на алкоголь 15 тысяч рублей
13:34 | 3.10.2019
Благодаря нацпроекту более 7 тысяч жителей Прикамья смогут досрочно переехать в комфортное жилье
13:25 | 3.10.2019
В Прикамье возобновят практику выдачи сертификатов на приобретение жилья для детей-сирот
13:08 | 3.10.2019
В Екатеринбурге разыскивают родственников потерявшегося дедушки
12:43 | 3.10.2019
130 тысяч пациентов городской поликлиники № 2 в Перми смогут пройти диагностику на новых УЗИ-аппаратах
12:32 | 3.10.2019
Пермский театр оперы и балета открыл прием заявок на «Арабеск»
12:31 | 3.10.2019
В Свердловской области прошёл детский творческий фестиваль о родном крае «Уральский звон»
12:23 | 3.10.2019
Пермский электротранспорт перешел на зимний режим работы
12:16 | 3.10.2019
Чемпионат любителей пончиков пройдёт в Екатеринбурге
11:58 | 3.10.2019
31 многоквартирник в Екатеринбурге остается без тепла
11:07 | 3.10.2019
В Дегтярске полыхали автомобиль «Ford Focus» и мотоцикл «Yamaha»
10:21 | 3.10.2019
Козырёк дома обрушился на школьника в Североуральске
09:59 | 3.10.2019
На Урале в ДТП погиб мужчина
09:33 | 3.10.2019
Прокуратура проверит деятельность Музея истории Екатеринбурга
09:19 | 3.10.2019
Пропавшую в Екатеринбурге бабушку нашли
21:39 | 2.10.2019
В Екатеринбурге пропала бабушка
19:30 | 2.10.2019
Игорь Алтушкин поможет найти «ключ от бизнеса» жителям Екатеринбурга
19:14 | 2.10.2019
В Свердловской области установят инновационные пешеходные переходы
19:06 | 2.10.2019
Из Великобритании в Верхнюю Пышму: британский принц Майкл Кентский посетил Музей автомобильной техники УГМК
18:11 | 2.10.2019
Свердловские полицейские поздравили ветерана с 95-летием