В Свердловской области прошёл детский творческий фестиваль о родном крае «Уральский звон»

Награждение победительницы конкурса-фестиваля в номинации «Рисунок» Алены Шмаковой (г. Североуральск), возрастная группа 11-14 лет.

Среди участников старшего возраста в номинации «Стихотворение» первое место было присуждено Ольге Суторминой из Североуральска.

Трио Детской образцовой музыкальной студии «Капель» из Североуральска с песней «Зайки».

Вокальная группа из Ивделя исполняет песню «Маша».

Детский творческий фестиваль - конкурс о родном крае «Уральский звон», организованный ОАО «Святогор» и администрациями Североуральского и Ивдельского городских округов, прошёл на севере Свердловской области. В нем приняли участие около 100 юных талантов из Североуральска и Ивделя. Творческие проекты представили художники, чтецы и вокалисты в возрасте от 6 до 14 лет.«Идея проведения фестиваля-конкурса созрела давно. Наряду со спортивными мероприятиями, которые мы проводим на территориях своего присутствия, мы организуем и творческие конкурсы. Инициатива проведения данного фестиваля была рассмотрена с муниципалитетами городов Ивдель и Североуральск. И родился такой конкурс «Уральский звон», - рассказал заместитель директора по социальным и общим вопросам ОАО «Святогор» Юрий Мурзаев.Главной темой конкурсных работ ребятам была предложена «Природа Урала – родной уголок». Реализовать свои творческие способности в данной тематике участники могли в трех номинациях: исполнитель песни, стихотворение и рисунок.Первыми свое творчество на суд жюри представили юные художники. На звание лучших претендовали 53 работы: 30 из Ивделя и 23 из Североуральска. В своем творчестве юные «репины» и «шишкины» использовали разные техники: гуашь, акварель, масляную пастель и, конечно же, карандаши.«Мы увидели рисунки очень интересного исполнения. И перед нами стояла непростая задача – отобрать наиболее яркие из них. Каждая работа была по-своему уникальна. В них ребята постарались передать все то, чем характерна природа Урала. Здорово, что ребята работают не в каком-то узком направлении, а пробуют свои силы в работе с различными материалами. И в этом, безусловно, большая заслуга преподавателей, которые не только обучают детей, но и дают им возможность попробовать свои силы в таком конкурсе», - рассказала член жюри фестиваля-конкурса, преподаватель изобразительного искусства Детской школы искусств Красноуральска Светлана Фирсова.Не меньшая конкуренция развернулась и между чтецами. 26 юных дарований, принявших участие в конкурсе, декламировали стихи о любви к своей Родине – Уралу. Стоит отметить, что конкурсанты читали произведения не только известных, но и местных авторов. Детские голоса рисовали яркие картинки уральской глубинки, родные портреты земляков, пейзажи величественной природы Урала.В третьей части фестиваля прошел конкурс песни. Зрители и жюри наслаждались чистыми голосами юных вокалистов. Стоит отметить интересный факт, что самое сложное задание в этой части фестиваля-конкурса получили не конкурсанты, а члены жюри, когда определяли победителя в младшей возрастной группе. Им так и не удалось выбрать одного победителя, поэтому первое место разделили трио детской студии «Капель» из Североуральска за песню «Зайки» и вокальная группа из Ивделя за композицию «Маша».«Судя по тому, как дети сегодня выступали, я думаю, этот конкурс надо делать традиционным. Уверен, зрители насладились стараниями и искренностью юных участников. Я считаю, что конкурс удался. Самое главное – дети получили определенный опыт, и в дальнейшем, от конкурса к конкурсу, они будут прибавлять в мастерстве, улучшать качество своих выступлений. Поэтому такие конкурсы необходимы, и мы будем их проводить», - отметил по окончании конкурса Юрий Мурзаев.