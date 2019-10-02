150 свердловчан остались без путевок за границу. Полиция возбудила уголовное дело

10:10 | 3.10.2019

В Лесном полиция возбудила уголовное дело в отношении руководителя туристического агентства, которая обманула более 150 свердловчан. Как сообщает депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин, обращения к нему начали поступать в конце августа. Жители Лесного и Нижней Туры жаловались, что некая ИП Перминова Т.В., использовав вывеску ООО «Екатеринбургское Бюро Международного Туризма «Спутник», развернула бурную торговлю летними путевками.



«В августе 2019 года, туристы, которые должны были улететь на отдых, обнаружили, что офис ИП Перминова Т.В. закрыт, она не отвечает на звонки и сам тур был не оплачен и не забронирован. По подсчетам пострадавших в общей сложности туристическая компания Перминовой собрала деньги и не оплатила туроператору сумму более 6 млн. рублей. Оказалось, что печати у заявителей на квитанциях разные, а полиция города Лесного не торопилась с заведением уголовного дела», – добавил Дмитрий Ионин.



Установлено, что реальный туроператор ООО «Екатеринбургское Бюро Международного Туризма «Спутник» в г. Екатеринбурге никогда не имел филиалов в других городах, а Перминова много лет работала под чужим брендом.



Дмитрий Ионин по данному факту направил запрос в ГУ МВД РФ по Свердловской области. В полицейском главке сообщили, что следственным отделом ОМВД по городу Лесной возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Расследование поставлено на контроль ГУ МВД по Свердловской области.



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