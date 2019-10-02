Прокуратура проверит деятельность Музея истории Екатеринбурга

09:33 | 3.10.2019

Фото: Музей истории Екатеринбурга

Прокуратура Кировского района начала проверку деятельности Музея истории Екатеринбурга. Соответствующее постановление подписала исполняющая обязанности зампрокурора Евгения Цивилева.



По некоторым данным, поводом для проверочных мероприятий стало обращение, поступившее в надзорное ведомство от председателя организации «Антикоррупционный комитет Свердловской области» Леонида Андреева. В жалобе утверждается, что бюджетные средства, выделяемые данному учреждению культуры, тратятся на проекты, которые впоследствии остаются нереализованными.



В рамках проверки прокуратура намерена изучить документы по всем зданиям и сооружениям, которые сейчас находятся в ведении Музея истории Екатеринбурга. Также будет запрашиваться необходимая информация о сотрудниках и арендаторах, которые пользуются музейными помещениями и имуществом.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»