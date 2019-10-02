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09:33 | 3.10.2019

Фото: Музей истории Екатеринбурга

Прокуратура проверит деятельность Музея истории Екатеринбурга

Прокуратура Кировского района начала проверку деятельности Музея истории Екатеринбурга. Соответствующее постановление подписала исполняющая обязанности зампрокурора Евгения Цивилева.

По некоторым данным, поводом для проверочных мероприятий стало обращение, поступившее в надзорное ведомство от председателя организации «Антикоррупционный комитет Свердловской области» Леонида Андреева. В жалобе утверждается, что бюджетные средства, выделяемые данному учреждению культуры, тратятся на проекты, которые впоследствии остаются нереализованными.

В рамках проверки прокуратура намерена изучить документы по всем зданиям и сооружениям, которые сейчас находятся в ведении Музея истории Екатеринбурга. Также будет запрашиваться необходимая информация о сотрудниках и арендаторах, которые пользуются музейными помещениями и имуществом.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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