Сотрудники свердловской Росгвардии отправились в леса

В разгар сезона охоты сотрудники Управления Росгвардии по Свердловской области принимают участие в оперативно-профилактических мероприятиях, проводимых государственными инспекторами регионального Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира. Совместные рейды проводятся в лесных угодьях Среднего Урала.Патрули Росгвардии вместе госинспекторами проверяют разрешения на оружие, охотничий билет, разрешение на охоту.Как сообщила начальник пресс-службы управления Росгвардии по Свердловской области Ольга Бельская, вместе с инспекторами природоохраны дежурят офицеры СОБР и подразделений лицензионно-разрешительной службы. Только в этом году проведено было 18 совместных с Росгвардией рейдов по охотничьим угодьям Свердловской области, выявлено 570 нарушений, из незаконного оборота изъято 36 единиц огнестрельного оружия.