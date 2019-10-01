В центре Екатеринбурга подсветят 300-метровой участок улицы за 2,6 миллиона рублей

Фото из технической документации проекта



Администрация Екатеринбурга выделила 2 миллиона 676 тысяч рублей на модернизацию сетей уличного освещения в центральной части города. Речь идет о 300-метровом отрезке улицы Сакко и Ванцетти от дома №24 до проспекта Ленина. Вдоль данного участка расположены школа №69 и отель «Эмеральд».В срок до 13 декабря 2019 года (аукцион будет проведен 2 октября) подрядчик будет должен демонтировать 10 старых опор освещения и смонтировать 12 новых с установкой 21 светильника.Согласно технической документации, гарантия на опору освещения составит 2 года, на светильник 18 месяцев.